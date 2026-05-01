Molise: sei nuovi “Maestri del Lavoro” insigniti della Stella al Merito 2026, cerimonia il 1° maggio a Campobasso

Venerdì 1° maggio p.v., alle ore 11.00, presso i Saloni di Rappresentanza di questo Palazzo del Governo, avrà luogo la cerimonia di consegna delle decorazioni della “Stella al merito del lavoro” per l’anno 2026. Nella regione Molise, con decreto del Presidente della Repubblica, sono stati insigniti della prestigiosa onorificenza, per particolari benemerenze acquisite nel corso dell’attività lavorativa:
Amerigo DI GIULIO - Azienda di appartenenza: Stellantis Europe S.p.A. - Termoli
Antonio DI NUZZO - Azienda di appartenenza: Poste Italiane S.p.A. – Isernia
Saverio FRANCABANDIERA - Azienda di appartenenza: Stellantis Europe S.p.A. - Termoli
Maria MOBILIA - Azienda di appartenenza: Poste Italiane S.p.A. – Campobasso
Antonio MUCCINO - Azienda di appartenenza: Heidelberg Materials Italia Cementi S.p.A. - Guardiaregia
Francesco ROSATI - Azienda di appartenenza: Stellantis Europe S.p.A. – Termoli Il Signor Amerigo Di Giulio è stato sorteggiato per ricevere la distinzione onorifica presso il Quirinale, mentre, ai restanti cinque insigniti, le “Stelle al merito del lavoro” saranno consegnate dal Prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo.
Campobasso, 30 aprile 2026