Primo Maggio, CISL Molise: Â«Il lavoro Ã¨ dignitÃ  e futuro, non solo un contrattoÂ»

Â«Il Primo Maggio non Ã¨ una ricorrenza da calendario: Ã¨ la radice viva della nostra democrazia sociale, il giorno in cui il Paese si guarda allo specchio e misura la propria capacitÃ di garantire dignitÃ , diritti, sicurezza e futuro a chi lavoraÂ».

CosÃ¬ Antonio D'Alessandro, rappresentante della CISL Molise, apre la riflessione in occasione della Festa dei Lavoratori.

La presenza del Molise alla manifestazione nazionale di Voghera

Â«Anche quest'anno â€“ sottolinea D'Alessandro â€“ la CISL Molise sarÃ presente alla manifestazione nazionale di Voghera, perchÃ© crediamo nella forza di una comunitÃ che cammina insieme al Paese. La nostra partecipazione non Ã¨ simbolica: Ã¨ un impegno concreto, un modo per portare la voce dei lavoratori molisani dentro un percorso nazionale di responsabilitÃ , contrattazione e sviluppoÂ».

Il valore del 30 aprile: 76 anni dalla nascita della CISL

Il comunicato ricorda anche la ricorrenza del 30 aprile, giorno in cui â€“ 76 anni fa â€“ nacque la CISL.

Â«Una data che non celebriamo come un rituale â€“ afferma D'Alessandro â€“ ma come un atto fondativo che continua a ispirare il nostro modo di fare sindacato: autonomo, responsabile, vicino alle persone, capace di costruire soluzioni e non conflitti. Ãˆ l'alba che ci ha generati e che continua a guidarciÂ».

Le Medaglie del Lavoro consegnate in Prefettura

Il Primo Maggio, a Campobasso, saranno consegnate le Stelle al Merito del Lavoro.

Â«Ãˆ un momento che ci riempie di orgoglio â€“ prosegue D'Alessandro â€“ perchÃ© celebra donne e uomini che hanno dedicato la vita al lavoro con competenza, dedizione e senso del dovere. La CISL Molise esprime il proprio apprezzamento e la propria vicinanza ai lavoratori insigniti: il loro esempio Ã¨ un patrimonio per l'intera comunitÃ regionaleÂ».

Il significato profondo della Festa dei Lavoratori

Â«Il Primo Maggio â€“ conclude D'Alessandro â€“ ci ricorda che il lavoro non Ã¨ solo un contratto: Ã¨ dignitÃ , libertÃ , sicurezza, futuro. Ãˆ la condizione che permette alle persone di costruire la propria vita e alle comunitÃ di crescere.

Per questo la CISL Molise continuerÃ a battersi per un lavoro stabile, sicuro, giusto, contrattato, e per un Molise che non si rassegna allo spopolamento e alla precarietÃ , ma che sceglie di investire sulle persone, sulle competenze e sulle opportunitÃ Â».



