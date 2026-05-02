Viaggi sulla linea Termoliâ€“Lecce: cosa cambia dal 5 al 12 maggio (e ritorno alla normalitÃ  dal 13)

Bari, 2 maggio 2026 Dal 5 al 12 maggio per lavori propedeutici al raddoppio della tratta Ripalta â€“ Lesina sono previste le seguenti modifiche: sulla tratta Termoli â€“ Lecce i treni a lunga percorrenza (Frecce e Intercity) e alcuni treni del Regionale di Trenitalia avranno delle variazioni di orario sette coppie treni Intercity Giorno non effettueranno la fermata di San Severo (disponibili collegamenti con Foggia con Ferrovie del Gargano) quattro coppie di treni del Regionale Termoli â€“ Foggia saranno cancellate (previsto servizio con bus) tre coppie di Frecce non effettueranno la fermata di Termoli (fermata confermata per tutte le altre Frecce)

Con il ripristino dell'intera offerta di Frecce e Intercity sulla Adriatica, dal 13 maggio i treni a lunga percorrenza (Frecce e Intercity) avranno delle variazioni di orario legate al rallentamento nel tratto interessato dall'evento franoso di Petacciato. I canali di acquisto sono aggiornati. L'orario dei bus potrÃ variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Si invitano i passeggeri a consultare in prossimitÃ della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto, nonchÃ© le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione InfomobilitÃ ) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.