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Campobasso, compattatore della raccolta differenziata si ribalta in via Firenze: coinvolte nove auto in sosta

Attualità
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Poco dopo le 4:30 di questa mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso è intervenuta per un incidente stradale avvenuto in via Firenze, nel capoluogo.

Un mini compattatore utilizzato per la raccolta differenziata della carta si è ribaltato, coinvolgendo nove autovetture parcheggiate lungo la strada. Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118 e la Polizia di Stato. 

Il conducente del mezzo è stato trasportato presso l’ospedale Cardarelli per accertamenti. La strada risulta attualmente ancora interdetta al traffico, in attesa della completa messa in sicurezza dell’area.


 

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