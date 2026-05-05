Campobasso, compattatore della raccolta differenziata si ribalta in via Firenze: coinvolte nove auto in sosta

Poco dopo le 4:30 di questa mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso è intervenuta per un incidente stradale avvenuto in via Firenze, nel capoluogo.

Un mini compattatore utilizzato per la raccolta differenziata della carta si è ribaltato, coinvolgendo nove autovetture parcheggiate lungo la strada. Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118 e la Polizia di Stato.



Il conducente del mezzo è stato trasportato presso l’ospedale Cardarelli per accertamenti. La strada risulta attualmente ancora interdetta al traffico, in attesa della completa messa in sicurezza dell’area.



