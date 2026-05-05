Arrestato dopo inseguimento: recuperati furgone rubato e refurtiva a Carpinone

I Carabinieri della Stazione di Carpinone (IS) hanno condotto unâ€™efficace operazione di polizia giudiziaria che ha portato all'arresto di un 43enne residente nel casertano e giÃ gravato da diversi precedenti di polizia.

Lâ€™episodio si Ã¨ consumato nel pomeriggio di giovedÃ¬ 30 aprile u.s., quando Ã¨ stato segnalato il furto di un furgone nel centro abitato di Carpinone. Immediatamente, la notizia Ã¨ stata diramata a tutte le pattuglie presenti sul territorio tramite la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia.

Il personale della Stazione di Carpinone, giÃ in servizio per il controllo del territorio, ha prontamente intercettato il furgone rubato mentre percorreva la strada statale 85 con lâ€™intento di dileguarsi velocemente e dopo un breve inseguimento Ã¨ risuscito a bloccarlo. Lâ€™uomo fermato Ã¨ stato condotto in caserma e sottoposto a perquisizione, a seguito della quale Ã¨ stato trovato in possesso di ulteriore merce, risultata provento di un furto perpetrato poco prima allâ€™interno di un supermercato del capoluogo pentro.

Al termine delle procedure, sia il furgone che la refurtiva recuperata sono stati restituiti ai legittimi proprietari. In considerazione delle accertate responsabilitÃ penali in relazione ai reati di furto aggravato (artt. 624, 625 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.), il 43enne Ã¨ stato tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Isernia.

Nel corso della successiva udienza, lâ€™AutoritÃ Giudiziaria ha convalidato lâ€™arresto e ha disposto a suo carico la misura cautelare dellâ€™obbligo di dimora nel comune di residenza, con contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due volte al giorno.

Lâ€™episodio evidenzia ancora una volta l'importanza della tempestiva comunicazione da parte dei cittadini, i quali ricoprono un ruolo attivo e fondamentale nel segnalare reati, situazioni di pericolo e comportamenti sospetti alle Forze dellâ€™Ordine, anche tramite il numero unico di emergenza 112, contribuendo in maniera determinante al mantenimento dellâ€™ordine e della sicurezza pubblica.

Il procedimento Ã¨ nella fase delle indagini preliminari durante la quale lâ€™indagato potrÃ fare la sua difesa ai sensi del Codice di Procedura Penale.

Lâ€™indagato Ã¨ da considerarsi non colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata accertata con una sentenza definitiva.