Scuola: il 7 maggio sciopero degli istituti tecnici, anche in Molise mobilitazione contro una riforma che taglia ore e futuro

GiovedÃ¬ 7 maggio anche in Molise sarÃ giornata di mobilitazione con lo sciopero nazionale proclamato dalla FLC-Cgil rivolto a tutto il personale docente, dirigente scolastico e Ata in servizio negli Istituti tecnici. La protesta Ã¨ stata indetta per chiedere il rinvio della riforma dell'istruzione tecnica e l'apertura di un confronto reale con il mondo della scuola e con le parti sociali. Esprimiamo una forte preoccupazione per un provvedimento che comporta tagli pesanti a discipline fondamentali, sia di cultura generale che professionalizzanti, con un drastico ridimensionamento del monte ore e un impoverimento generale dell'offerta formativa, oltre che il rischio concreto di ripercussioni sugli organici e aumento del soprannumero tra il personale docente e ATA.

In sintesi, nell'Area Generale ci sarÃ un taglio di 33 ore di Italiano e 132 di Scienze Integrate, per il Settore Economico una drastica penalizzazione per la Geografia e le Lingue straniere, per quello Tecnologico la riduzione di 231 ore delle Scienze sperimentali e il dimezzamento delle ore di Tecnologia e Tecniche di rappresentazione Grafica, nelle materie Tecnico professionali tagli trasversali a Diritto, Economia Politica, Economia Aziendale e Matematica.

La riforma, nata con l'obiettivo dichiarato di avvicinare la scuola al mondo produttivo, sacrifica in realtÃ la qualitÃ dell'istruzione, la soliditÃ culturale dei curricoli e la tenuta degli organici. L'anticipo dell'alternanza scuola-lavoro (Formazione Scuola Lavoro) giÃ al secondo anno, la scomparsa del biennio unitario, caratteristica unica negli istituti tecnici, l'eccesso di flessibilitÃ affidato alle scuole e la spinta verso modelli formativi costruiti sulle esigenze delle imprese rischiano di produrre percorsi disomogenei, privi di una reale coerenza nazionale. Preoccupa inoltre l'assenza di Linee guida e di un quadro chiaro sulle classi di concorso, per cui in alcuni casi (si pensi alle Scienze sperimentali) ancora non si capisce bene chi insegna cosa.

L'unica cosa chiara in questa riforma sembra la volontÃ di subordinare l'istruzione alle esigenze delle imprese, indebolendo il valore nazionale del titolo di studio e accentuando le disuguaglianze territoriali, con un intervento che svuota il ruolo della scuola come presidio costituzionale di formazione critica e libera e la riduce a strumento funzionale alle esigenze produttive locali.

Alle richieste di modifica che abbiamo avanzato, l'Amministrazione ha fornito risposte insufficienti, prive di una visione complessiva e limitate solo al primo anno di applicazione della riforma. Le misure correttive prospettate non affrontano le criticitÃ strutturali e non garantiscono alcuna tutela per gli anni successivi. Per queste ragioni, con lo sciopero e le mobilitazioni previste chiediamo con forza il ritiro immediato del provvedimento o, in subordine, il suo rinvio, per aprire un confronto vero, partecipato e trasparente sul futuro dell'istruzione tecnica nel nostro Paese.

In Molise, in occasione dello sciopero, si terrÃ un presidio dalle 10.00 alle 13.00 presso l'Ufficio Scolastico Regionale in via Garibaldi a Campobasso, con consegna di un documento con le ragioni della protesta all'Amministrazione scolastica competente.

Campobasso, 5 maggio 2026



