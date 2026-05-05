Saia accoglie lâ€™appello di Don Maurizio Patriciello: il palasport di Agnone sarÃ  intitolato a Giuseppe Di Matteo

Durante la cerimonia al palasport di Agnone, Don Maurizio Patriciello ha ricordato il giovane Giuseppe Di Matteo, sottolineando una veritÃ durissima: non avendo una tomba, il suo ricordo deve vivere nei luoghi pubblici, nella memoria collettiva, nei nomi delle strutture e delle strade.

La risposta del sindaco Daniele Saia, che ha annunciato lâ€™intitolazione del palasport proprio a Di Matteo, va esattamente in questa direzione. Non Ã¨ solo un gesto simbolico: Ã¨ un modo concreto per trasformare il dolore in memoria attiva e per ribadire una posizione chiara contro la violenza mafiosa e ogni forma di sopraffazione.

Dare un nome a un luogo significa scegliere cosa ricordare ogni giorno. In questo caso, significa ricordare una vittima innocente e, allo stesso tempo, affermare un impegno civile.