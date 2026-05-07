Vigili del Fuoco, aperte le iscrizioni ai campus estivi “Giovani in azione: in campo con i Vigili del Fuoco”

Ritorna l'atteso appuntamento con la cultura della sicurezza e l’impegno civico. È stato pubblicato oggi il bando per il progetto “Giovani in azione: in campo con i Vigili del Fuoco”, l’iniziativa dedicata ai ragazzi tra i 15 e i 17 anni che desiderano vivere una settimana "in prima linea" accanto al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Nata dalla collaborazione tra il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio e il Ministero dell’Interno, l’iniziativa “Campus Giovani” punta a trasformare l’estate in un’occasione di crescita formativa, promuovendo il senso del bene comune e la solidarietà attraverso attività pratiche e momenti ricreativi.

Il progetto coinvolgerà complessivamente 366 ragazzi, suddivisi in due turni settimanali:

Primo turno: dal 5 all'11 luglio 2026

Secondo turno: dal 12 al 18 luglio 2026

Per garantire una copertura nazionale, i campi scuola saranno allestiti in sette diverse località italiane, selezionate per accogliere i giovani provenienti da ogni regione: Borgo San Dalmazio (CN), Bellaria Igea Marina (RN), Foligno (PG), Roma, Bari, Trapani e Olbia (SS). Le iscrizioni sono ufficialmente aperte.

La selezione dei partecipanti avverrà sulla base di criteri trasparenti legati al merito scolastico (media voti dell'anno 2025/2026) e alla situazione economica familiare (ISEE). Per favorire l'inclusione, verrà data priorità alle fasce con ISEE inferiore a 20.000 euro, sebbene la presentazione del dato reddituale non sia obbligatoria per l’invio della domanda. I posti sono stati distribuiti su base regionale in proporzione alla popolazione studentesca residente, garantendo così una rappresentanza equa di tutto il territorio. Le domande potranno essere presentate dal 5 maggio al 3 giugno 2026 attraverso il portale dedicato (https://campusgiovanivvf.it/login.php).