Agnone, auto fuori strada sulla SP 74: estratto e soccorso il conducente

Intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale 74, nel territorio di Agnone, in direzione Belmonte del Sannio, a seguito di un incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di unâ€™autovettura ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Nellâ€™auto viaggiava soltanto il conducente, rimasto incastrato allâ€™interno dellâ€™abitacolo. Sul posto Ã¨ intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Isernia, che ha provveduto a estrarre il ferito dal veicolo. Lâ€™uomo Ã¨ stato quindi affidato al personale sanitario del 118 proveniente da Trivento, che lo ha medicato sul posto senza rendersi necessario il ricovero in ospedale. Presenti anche i Carabinieri di Agnone per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza. Al termine delle operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dellâ€™area interessata dallâ€™incidente.