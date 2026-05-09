Senza patente, con un coltello e documenti falsi: arrestato dai Carabinieri pluripregiudicato per truffe

Nel pomeriggio del 2 maggio u.s., i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno dato esecuzione a unâ€™ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli â€“ Ufficio Esecuzioni Penali.

L'intervento Ã¨ scaturito da una segnalazione, da parte di un cittadino, pervenuta alla Centrale Operativa riguardante la presenza sul territorio di unâ€™autovettura giÃ collegata a precedenti episodi di truffa consumati ai danni di persone anziane.

I militari hanno intercettato e fermato il veicolo, lungo la SS 85, a bordo si trovava un soggetto, originario della Campania, che Ã¨ risultato essere il destinatario del provvedimento restrittivo.

A seguito del controllo e della perquisizione, i Carabinieri hanno riscontrato che lâ€™uomo guidava lâ€™auto pur non avendo mai conseguito la patente di guida, deteneva un coltello a serramanico e esibiva ai militari la propria carta d'IdentitÃ elettronica (C.I.E.) alla quale era stato asportato il microchip.

Pertanto, il soggetto Ã¨ stato immediatamente tratto in arresto in esecuzione del provvedimento dell'AutoritÃ Giudiziari e contestualmente Ã¨ stato deferito alla Procura della Repubblica di Isernia per falsitÃ materiale commessa dal privato in quanto aveva manomesso la carta dâ€™identitÃ , e porto abusivo di armi, nonchÃ© sanzionato amministrativamente per guida senza patente.

Lâ€™episodio dimostra, ancora una volta, lâ€™importanza della sinergia tra i cittadini e i presidi dellâ€™Arma dei Carabinieri presenti sul territorio provinciale, ai quali potranno sempre segnalare qualsiasi situazione di pericolo, trovando un immediato riscontro dai militari impegnati nei servizi che vengono svolti quotidianamente per il controllo del territorio.

Il procedimento Ã¨ nella fase delle indagini preliminari durante la quale lâ€™indagato potrÃ fare la sua difesa ai sensi del Codice di Procedura Penale.

Lâ€™indagato Ã¨ da considerarsi non colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata accertata con una sentenza definitiva.