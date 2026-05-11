Vasto presente allo Europe Day 2026 di Bruxelles per promuovere turismo ed eccellenze del territorio

Anche quest’anno una delegazione del Comune di Vasto ha preso parte alle iniziative organizzate a Bruxelles in occasione dello Europe Day 2026, nell’ambito delle attività promosse dal Comitato europeo delle Regioni, l’organo consultivo dell’Unione Europea che rappresenta gli enti locali e regionali degli Stati membri. Il Comitato europeo delle Regioni, con sede a Bruxelles, riunisce 329 membri e svolge un ruolo fondamentale nel garantire che le politiche e le normative europee tengano conto delle esigenze e delle realtà territoriali. Nel corso della manifestazione, il Comune di Vasto è stato presente con un proprio stand dedicato alla promozione turistica della città, della Costa dei Trabocchi e delle eccellenze enogastronomiche del territorio abruzzese. Grande interesse è stato riscontrato tra i visitatori, che hanno potuto conoscere e degustare alcune delle tipicità locali, tra cui vini, brodetto, cantucci, ventricina, formaggi e altri prodotti simbolo della tradizione vastese e abruzzese.

«Sono state centinaia le persone che si sono fermate allo stand per chiedere informazioni e materiale promozionale, manifestando interesse a trascorrere le prossime vacanze nel nostro territorio e a partire da Vasto per scoprire l’intero Abruzzo - hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore al Turismo Nicola Della Gatta -. Particolarmente positivo il riscontro legato ai collegamenti aerei internazionali, con la tratta Pescara–Charleroi che continua ad alimentare in maniera significativa i flussi turistici verso l’Abruzzo e la Costa dei Trabocchi anche nel 2026».

«La presenza del Comune di Vasto a Bruxelles rappresenta un’importante occasione di promozione internazionale del territorio - hanno dichiarato, con l'assessore Della Gatta, i rappresentanti della delegazione -. Eventi come lo Europe Day consentono di valorizzare le nostre eccellenze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche davanti a un pubblico europeo sempre più interessato a forme di turismo autentico e sostenibile».

«Un grazie va ai dipendenti comunali che hanno guidato con professionalità la nostra delegazione. Il Comune di Vasto conferma così il proprio impegno nella promozione turistica e nella costruzione di relazioni istituzionali europee capaci di generare opportunità concrete per il territorio» ha concluso l'assessore.











