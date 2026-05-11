Salcito, al via il progetto “So starti accanto” per il sostegno generazionale e l’inclusione sociale

Il Comune di Salcito ha annunciato l’avvio del progetto “So starti accanto”, iniziativa promossa da APS Formiamoci, finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito dell’Avviso n. 2/2024 e realizzata in partenariato con il Moige – Movimento Italiano Genitori.

Il progetto sarà attivo da maggio 2026 a gennaio 2027 e nasce con l’obiettivo di prevenire fenomeni di devianza, dipendenze e fragilità sociali attraverso il rafforzamento della rete territoriale tra istituzioni, famiglie, cittadini e servizi educativi. L’iniziativa punta inoltre a favorire il dialogo intergenerazionale e a offrire strumenti concreti di supporto alla comunità. Tra i servizi previsti figura uno sportello di ascolto psicologico gratuito rivolto ai cittadini dai 14 ai 99 anni. Il servizio sarà curato dal dottor Rosario Giovanni Marini, psicologo e psicoterapeuta, e offrirà uno spazio di accoglienza, ascolto e orientamento. Previsti anche laboratori espressivi guidati da pedagogisti ed educatori professionisti, con l’obiettivo di promuovere l’espressione emotiva e sensibilizzare sui temi del benessere psicologico e della prevenzione delle dipendenze.

La presentazione ufficiale del progetto è in programma sabato 16 maggio 2026 alle ore 11 nell’ex edificio scolastico del Comune di Salcito. L’amministrazione comunale ha invitato la cittadinanza a partecipare all’iniziativa, pensata come occasione di confronto e coinvolgimento della comunità.