Montenero di Bisaccia, rinviato il concerto dei Nomadi: nuova data da definire

Non si terrà questa sera il concerto dei Nomadi a Montenero di Bisaccia. A comunicarlo è il management della band, che ha annunciato il rinvio dell’evento per l’indisposizione di uno dei componenti del gruppo.

Il concerto, previsto in Piazza della Libertà nell’ambito della festa della Madonna di Bisaccia, è stato rinviato mentre erano in corso le operazioni di allestimento del palco, con tecnici e facchini già al lavoro in vista della serata. Al momento non è stata ancora comunicata la nuova data: ulteriori aggiornamenti saranno diffusi non appena verrà definita la riprogrammazione dell’evento.