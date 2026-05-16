Impresa all’Aquila: conclusa la “Mille Miglia delle Fiamme Gialle”, mille staffettisti in pista per cinque giorni

È questo il tempo complessivo impiegato dai 1000 staffettisti della “Mille Miglia delle Fiamme Gialle” per portare a termine la competizione sportiva svoltasi sulla pista di atletica della Scuola Ispettori e Sovrintendenti.

Per oltre cinque giorni, senza interruzione, Finanzieri di ogni ordine e grado, in servizio e in congedo, giunti da tutto il territorio nazionale, atleti ed ex atleti dei “Gruppi Sportivi Fiamme Gialle”, nonché centinaia di allievi marescialli della Scuola, si sono alternati per portare a conclusione, a cinquant’anni dalla prima, la quinta edizione di una manifestazione podistica - per la prima volta corsa anche dalla componente femminile - unica al mondo.

Di giorno e di notte, con il sole e con la pioggia, il testimone è passato di mano in mano in un gesto ininterrotto di unità, resistenza e appartenenza, per portare a termine un’impresa che, partita nella mattina di lunedì 11 maggio con il simbolico colpo di pistola esploso dal Sindaco della città dell’Aquila, Pierluigi Biondi, si è conclusa con la millesima e ultima frazione, corsa dall’atleta delle Fiamme Gialle Pietro Arese, olimpionico e primatista italiano dei 1500 metri.

In parallelo, si è tenuta un’altra gara, quella della solidarietà, con una raccolta fondi a favore dell’associazione “L’Aquila per la vita”.

Nel corso della cerimonia di premiazione, nella quale hanno trovato giusto risalto anche lo staffettista più anziano e il più giovane, in merito il Comandante della Scuola, Gen. D. Gabriele Failla, ha ricordato che “La Mille miglia non è soltanto una sfida sportiva: è stata, fin dalla partenza, una corsa per la vita. Ogni miglio percorso ha idealmente contribuito a sostenere l’associazione “L’Aquila per la vita”, una onlus che da oltre vent’anni affianca i pazienti oncologici, i relativi familiari e l’unità di oncologia medica dell’Ospedale San Salvatore”.

Il ricavato dell’iniziativa è stato consegnato dal Comandante all’avvocato Giorgio Paravano, Presidente della stessa onlus.

Il Sindaco Biondi ha portato il saluto della città anche nel corso della cerimonia di premiazione, augurandosi che la "Mille Miglia delle Fiamme Gialle" diventi, in futuro, un appuntamento fisso della città.

Nella stessa giornata conclusiva, il Generale in congedo della Guardia di Finanza, già presidente della FIDAL, Gianni Gola, ha tenuto una conferenza sulla diffusione dello sport tra i giovani, il modo migliore per coronare una bellissima settimana di sport e valori alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell’Aquila.



