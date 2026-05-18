Karate, Black Mamba Team di Bojano: quattro medaglie al Trofeo Italia FIJLKAM

Prestazione di grande rilievo per l’ASD Black Mamba Team Club al Trofeo Italia Giovanissimi FIJLKAM, andato in scena domenica 17 maggio a Eboli (SA) e riservato agli atleti Under 14. La società bojanese si è confrontata con alcune delle migliori realtà italiane del karate giovanile, ottenendo risultati importanti in una competizione di alto livello nazionale.

Il bilancio finale parla di quattro medaglie complessive: un oro, un argento e due bronzi, oltre a numerosi piazzamenti di prestigio che confermano il percorso di crescita intrapreso dal gruppo guidato dal maestro Francesco Di Giorgio, affiancato dall’atleta e istruttrice Sara Di Iorio e dal tecnico Pasquale Fondacaro. Nel dettaglio, questi i risultati ottenuti dagli atleti della Black Mamba Team:

• Paolo Votta – Oro e titolo Under 12: gara impeccabile per l’atleta molisano, capace di affrontare ogni incontro con lucidità e determinazione fino alla conquista del gradino più alto del podio.

• Daniele Di Paola – Argento: alla sua prima esperienza assoluta e con appena sei mesi di pratica, disputa una competizione sorprendente, arrendendosi soltanto in finale.

• Melissa Palermo – Bronzo: protagonista di una gara in crescendo, riesce a conquistare il terzo posto mostrando carattere e grande determinazione.



• Nicoletta Campanella – Bronzo: dopo un avvio complicato, reagisce nei ripescaggi con una prestazione di alto livello che le vale la medaglia di bronzo.

Positivi anche i risultati degli altri atleti impegnati nella manifestazione:

• Giordano Manocchio – 5° classificato: prestazione generosa e combattuta fino all’ultimo incontro.

• Dennis Lombardi: dopo il ripescaggio riesce a rimettersi in corsa con grande determinazione, sfiorando la finale.

• Angelo Nicola Di Petra: buona gestione del tatami e prova convincente, fermato soltanto da episodi sfavorevoli.

• Samuele Di Giorgio: debutto positivo contro avversari più esperti, affrontato con maturità e personalità.

• Fabrizio Cifelli: ottimo risultato nelle prove dedicate ai più piccoli, con un punteggio elevato nel percorso tecnico e nella prova del palloncino che gli vale il podio nella categoria Bambini.

• Sofia Palermo: nonostante l’emozione del debutto in un contesto altamente competitivo, porta comunque a casa un’importante esperienza di crescita.

Grande soddisfazione in casa Black Mamba Team per una trasferta che premia anni di lavoro, sacrifici e impegno quotidiano svolto in palestra. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alle famiglie degli atleti, presenza costante nel percorso sportivo dei ragazzi e fondamentale supporto durante allenamenti e competizioni. La società bojanese guarda ora ai prossimi appuntamenti stagionali con entusiasmo e consapevolezza, continuando a investire nella crescita tecnica e umana dei propri giovani atleti.