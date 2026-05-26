Trivento partner della settima edizione di “Una Boccata d’Arte”

Il Comune di Trivento inaugura, in collaborazione con la Fondazione Elpis di Milano, istituzione impegnata da anni nella promozione e valorizzazione dell’arte contemporanea sul territorio nazionale, il progetto espositivo Perché non dovrei vagare per i pascoli a cercare il vento?, inserito nella settima edizione di Una Boccata d’Arte 2026, progetto diffuso di arte contemporanea che coinvolge 20 artisti, 20 borghi e 20 regioni italiane.

L’artista Angelo Leonardo e la curatrice Alessia Delli Rocioli presentano un’installazione che intreccia memoria storica, paesaggio e ritualità ancora vive nella comunità. Il progetto prende avvio dalle tracce del culto di Diana, testimoniato da alcuni reperti, per attraversare pratiche collettive come la festa di Maiella. Da questa costellazione di simboli prende forma una tenda nomade collocata in Piazzetta Codarda, ispirata ai rifugi della transumanza e concepita come spazio liminale di incontro tra corpi, racconti e memorie. L’installazione resterà visitabile dal 20 giugno al 4 ottobre 2026. L’inaugurazione si terrà il 20 giugno alle ore 18.

«La presenza silenziosa di Diana ha subito stimolato la nostra ricerca. Ho immaginato un intervento attraversabile, un dispositivo capace di trasformare un luogo pubblico in uno spazio intimo e votato alla Dea. Mediante il sonno, forse, è possibile intuire ciò che durante il giorno resta inafferrabile», afferma Angelo Leonardo.