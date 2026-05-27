Vasto, gli scavi per un impianto fotovoltaico riportano alla luce una necropoli preromana

Un nucleo funerario di etÃ preromana Ã¨ stato individuato nellâ€™area industriale di Punta Penna, nella parte settentrionale del territorio comunale di Vasto, nel corso delle attivitÃ preliminari legate alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. La scoperta Ã¨ stata comunicata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, che ha seguito le indagini archeologiche svolte nellâ€™ambito delle procedure di archeologia preventiva previste dalla normativa vigente. Le attivitÃ sono state finanziate dalla societÃ proponente dellâ€™intervento e condotte sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, presente costantemente sul cantiere.

Gli scavi hanno consentito di individuare numerose sepolture databili preliminarmente tra il V e il IV secolo avanti Cristo. Durante le operazioni sono emersi anche i resti di una struttura della quale, allo stato attuale delle ricerche, non Ã¨ ancora possibile definire con certezza cronologia e funzione. Secondo quanto riferito dalla Soprintendenza, i dati raccolti risultano ancora insufficienti per formulare interpretazioni definitive, anche se il materiale archeologico rinvenuto in superficie sembrerebbe indicare una fase di frequentazione dellâ€™area in epoca ellenistico-romana.

La campagna di scavo e documentazione, conclusa recentemente, ha permesso di acquisire dati ritenuti di rilevante interesse scientifico. Ulteriori attivitÃ di indagine e approfondimento saranno avviate nel prossimo futuro grazie a un finanziamento diretto del Ministero della Cultura, con lâ€™obiettivo di garantire la tutela del contesto archeologico e definirne con maggiore precisione cronologia, estensione e caratteristiche. Sono giÃ stati programmati anche interventi di restauro sugli oggetti di corredo recuperati allâ€™interno delle sepolture. Le operazioni saranno realizzate attraverso i fondi ordinari della Soprintendenza e precederanno le attivitÃ di studio e catalogazione dei reperti rinvenuti.

Nel comunicato diffuso dallâ€™ente viene inoltre evidenziato che le attivitÃ sono state mantenute riservate fino a oggi per ragioni di tutela del sito archeologico e dei reperti, oltre che per motivi di sicurezza legati alla presenza di un cantiere ancora attivo e soggetto a specifiche prescrizioni operative e di accesso. Il ritrovamento conferma la rilevanza archeologica del territorio vastese, giÃ noto per la presenza di testimonianze riferibili alla frequentazione antica dellâ€™area. Una selezione dei materiali considerati piÃ¹ significativi sarÃ destinata allâ€™esposizione nel rinnovato percorso museale attualmente in fase di progettazione presso Palazzo dâ€™Avalos. La Soprintendenza ha infine annunciato che gli sviluppi delle ricerche saranno comunicati alla cittadinanza e alla comunitÃ scientifica attraverso future comunicazioni ufficiali e iniziative pubbliche di divulgazione.