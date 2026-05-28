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Dal 1Â° giugno il Comune di Agnone affida a una ditta privata di Chieti il controllo della sosta degli automobilisti

AttualitÃ 
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A partire dal prossimo 1Â° giugno entrerÃ  ufficialmente in funzione ad Agnone il nuovo servizio di controllo dei parcheggi, affidato dal Comune a una ditta privata con sede a Chieti.

Il servizio garantirÃ  il rispetto della sosta a pagamento secondo gli orari giÃ  previsti: dalle ore 8 alle 13 e dalle 16 alle 20. ResterÃ  invariata anche la tariffa minima, fissata a 20 centesimi per 20 minuti di sosta.

Lâ€™obiettivo dellâ€™amministrazione comunale Ã¨ quello di assicurare maggiore controllo e una migliore gestione della viabilitÃ  e dei parcheggi cittadini, soprattutto nelle aree piÃ¹ frequentate del centro urbano.

Il nuovo sistema non sarÃ  limitato esclusivamente al periodo estivo, ma proseguirÃ  stabilmente nel tempo, diventando parte integrante dellâ€™organizzazione della sosta cittadina.

Nei prossimi giorni saranno completate le attivitÃ  informative rivolte agli automobilisti e i controlli entreranno gradualmente a regime.

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