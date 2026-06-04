Maturità 2026, pubblicati i nomi dei commissari esterni: l’elenco delle commissioni sul sito del MIM

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso disponibili da oggi sul proprio portale le commissioni dell’Esame di Stato 2026. Attraverso l’apposito motore di ricerca online, raggiungibile a questo indirizzo Ricerca commissioni Maturità, studenti e famiglie possono consultare la composizione delle commissioni d’esame.

Secondo i dati diffusi, sono 527.607 gli studenti coinvolti, di cui 513.479 candidati interni e 14.128 esterni. Le commissioni complessive sono 13.989, distribuite su 27.884 classi.

La ripartizione degli studenti per indirizzo di studio

Licei: 273.854 studenti

273.854 studenti Istituti tecnici: 167.136 studenti

167.136 studenti Istituti professionali: 86.617 studenti

Le commissioni d’esame sono composte da un presidente esterno, due membri esterni e due interni all’istituzione scolastica. La pubblicazione rappresenta una delle principali tappe di avvicinamento alle prove scritte e orali di giugno.

Il calendario prevede l’inizio degli esami giovedì 18 giugno alle ore 8:30, con la prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi. Il giorno successivo si svolgerà la seconda prova, dedicata alle discipline caratterizzanti dei diversi percorsi di studio. Seguirà il colloquio orale, finalizzato ad accertare le competenze acquisite, il profilo educativo e il livello di maturità raggiunto dagli studenti.

Il Ministero ha inoltre pubblicato una pagina informativa dedicata agli Esami di Stato, consultabile da studenti, famiglie e personale scolastico all’indirizzo Pagina informativa Esami di Stato.

Così in una nota ufficiale il Ministero dell'Istruzione e del Merito.