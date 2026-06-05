Frosolone per la prima volta al Festival dei Misteri, De Lisio: “Un’occasione preziosa per far conoscere il paese”

Per la prima volta il Comune di Frosolone partecipa al Festival dei Misteri di Campobasso, la prestigiosa rassegna culturale, folkloristica e musicale che accompagna la città capoluogo verso la tradizionale Sfilata dei Misteri, in programma il prossimo 7 giugno, in occasione della festività del Corpus Domini.

L’Amministrazione comunale di Frosolone sarà presente con un proprio spazio espositivo, inaugurato ieri dal Sindaco Pasquale De Lisio insieme al Centro turistico locale ‘Vivi Frosolone’, all’interno dell’area dedicata alla promozione dei territori molisani, messa a disposizione dal Comune di Campobasso per consentire ai centri della regione di raccontare e valorizzare la propria storia, le tradizioni, il patrimonio culturale, le eccellenze artigianali ed enogastronomiche, nonché le opportunità turistiche che caratterizzano ciascuna comunità. La partecipazione al Festival rappresenta un’importante occasione di visibilità per Frosolone, che potrà presentarsi al grande pubblico atteso per uno degli appuntamenti più significativi e partecipati del Molise. Un’opportunità concreta per promuovere l’identità del paese, rafforzarne l’attrattività turistica e favorire la conoscenza delle sue peculiarità presso visitatori provenienti da tutta la regione e da numerose altre realtà italiane.

L’iniziativa assume inoltre un significato particolare perché testimonia come la collaborazione tra amministrazioni comunali possa tradursi in azioni efficaci di promozione territoriale condivisa. Fare rete tra Comuni significa infatti creare occasioni di crescita reciproca, mettere in comune strumenti e opportunità e contribuire alla valorizzazione dell’intero patrimonio regionale, soprattutto a beneficio dei centri più piccoli che rappresentano una risorsa fondamentale per l’identità e lo sviluppo del Molise.

“Siamo davvero onorati di partecipare al Festival dei Misteri – commenta il Sindaco De Lisio – e desidero ringraziare l’Amministrazione comunale di Campobasso per aver offerto questa importante opportunità ai Comuni molisani. Mettere a disposizione spazi dedicati alla promozione dei territori significa investire nella valorizzazione dell’intera regione e favorire la conoscenza delle tante eccellenze che caratterizzano i nostri paesi. Sarà un’occasione preziosa per far conoscere Frosolone, la sua storia, le sue tradizioni e il suo patrimonio culturale, all’interno di una manifestazione che rappresenta uno dei simboli più autentici dell’identità molisana”.

La presenza di Frosolone al Festival dei Misteri conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere il territorio attraverso iniziative di collaborazione istituzionale e percorsi condivisi di valorizzazione, nella consapevolezza che la crescita dei singoli Comuni passi anche attraverso una visione comune e una strategia di promozione integrata dell’intero Molise.