Campobasso: 212° Annuale dei Carabinieri, premiato il Capitano Matteo Genovese della Compagnia di Agnone

Il 5 giugno 2026, nella caserma “Fante M.O.V.M. Eugenio Frate” di Campobasso, l’Arma dei Carabinieri ha celebrato il 212° Annuale di Fondazione con una cerimonia solenne alla presenza di autorità civili, militari e religiose, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni d’Arma.

Durante l’evento, il Generale di Brigata Gianluca FEROCE ha richiamato i valori fondanti dell’Arma, il ruolo centrale delle Stazioni Carabinieri sul territorio e l’impegno quotidiano nella tutela della legalità, con particolare attenzione a cittadini, giovani e ambiente.

Nel corso della cerimonia sono state anche conferite diverse ricompense per attività di polizia giudiziaria e per comportamenti meritori.

In evidenza, tra i riconoscimenti, il “Premio Annuale” è stato assegnato al Capitano Matteo Genovese, distintosi per l’attività d’istituto e per l’impegno quotidiano nell’ascolto, nell’assistenza e nel soccorso alla comunità.

La celebrazione si è conclusa con un momento conviviale e il tradizionale pranzo di corpo.