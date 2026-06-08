Paglione Sindaco di Capracotta: Educare al rispetto, costruire il futuro

Questa mattina abbiamo vissuto una bellissima e significativa giornata di educazione civica dedicata ai temi del bullismo e del cyberbullismo, promossa dalle insegnanti e dagli alunni della scuola primaria del nostro piccolo plesso scolastico.

Attraverso riflessioni, attivitÃ e momenti di condivisione, i nostri bambini ci hanno dimostrato quanto sia importante affrontare questi argomenti fin dalla piÃ¹ giovane etÃ , affinchÃ© possano acquisire gli strumenti necessari per riconoscere e contrastare comportamenti sbagliati e affrontare con maggiore consapevolezza le difficoltÃ che la societÃ moderna, caratterizzata dallâ€™uso sempre piÃ¹ diffuso delle nuove tecnologie e degli strumenti informatici, puÃ² nascondere.

La scelta della Villa Comunale e del Giardino dei Giusti come luoghi dellâ€™iniziativa ha conferito alla giornata un valore ancora piÃ¹ profondo, offrendo una cornice simbolica che richiama i principi del rispetto, della responsabilitÃ e della solidarietÃ verso gli altri.

Un sentito ringraziamento va alla Dirigente scolastica Maria Rosaria Vecchiarelli, sempre attenta e sensibile alle esigenze del territorio e della nostra comunitÃ scolastica, e alle insegnanti Samanta Del Ciello, Marisa Ciolli e Maria Di Rienzo per lâ€™impegno, la passione e il prezioso lavoro svolto insieme ai nostri bambini.

Investire nellâ€™educazione significa investire nel futuro della nostra comunitÃ . Oggi i nostri ragazzi ci hanno ricordato che il rispetto, lâ€™inclusione e la gentilezza sono valori da coltivare ogni giorno, dentro e fuori dalla rete. Solo cosÃ¬ potremo costruire una societÃ piÃ¹ giusta, piÃ¹ consapevole e piÃ¹ umana.