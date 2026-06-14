Torna il Campo Scuola della Protezione Civile ad Agnone: aperte le iscrizioni per i ragazzi dai 10 ai 16 anni

AGNONE – Un’opportunità unica per i più giovani di vivere un’esperienza formativa indimenticabile all’insegna della solidarietà, della sicurezza e del rispetto del territorio. L’Associazione Nazionale Carabinieri (Nucleo Volontariato e Protezione Civile - Sezione di Agnone) ha ufficialmente aperto le iscrizioni per la 13ª edizione del Campo Scuola "Anch'io sono la Protezione Civile".

Il progetto estivo, promosso direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, si terrà dal 5 al 12 luglio 2026 ad Agnone

Il campo nasce con l’obiettivo fondamentale di avvicinare le nuove generazioni (il target è la fascia d'età dai 10 ai 16 anni) al sistema di protezione civile. Attraverso attività ludiche, simulazioni pratiche e incontri con gli esperti, i ragazzi avranno modo di sviluppare una profonda sensibilità sui temi della prevenzione dei rischi, della sicurezza e della tutela dell’ambiente, imparando cosa significhi essere cittadini attivi e responsabili.

Tutte le attività avranno come base logistica la sede C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e C.O.M. del Comune di Agnone, situata in Contrada Castelnuovo n. 61.

Come iscriversi (Posti Limitati)

L'organizzazione fa sapere che i posti sono limitati, pertanto si consiglia di affrettarsi. Il termine ultimo ed improrogabile per presentare le domande di iscrizione è fissato per mercoledì 24 giugno 2026.

Per ulteriori chiarimenti, informazioni sui costi (se previsti) e per il ritiro della modulistica, è possibile contattare direttamente i responsabili ai seguenti recapiti telefonici:

Manuela: 348.6505086

Mario: 340.7593651

Un'ottima occasione per una settimana di crescita, amicizia e "cittadinanza attiva" nel cuore del Molise.