Agnone, verso la definizione delle deleghe: prime indiscrezioni sulla nuova giunta

A Agnone si attende la formalizzazione del nuovo assetto delle deleghe assessoriali, ma negli ambienti politici locali iniziano giÃ a circolare alcune indiscrezioni che delineerebbero la possibile struttura della futura giunta.

Secondo quanto trapela da fonti non ufficiali e ambienti amministrativi, non dovrebbero esserci stravolgimenti significativi rispetto alle ipotesi giÃ discusse nelle ultime settimane, con una sostanziale conferma degli equilibri interni alla maggioranza.

Nel dettaglio, il quadro che si va delineando vedrebbe Michela Cerbaso indicata per il Bilancio, mentre a Enrica Sciullo verrebbero affidate le deleghe a politiche sociali, . Al giovane Dâ€™Onofrio andrebbe un incarico legato alle politiche giovanili alla scuola e vedremo cos'altro.

Per Raffaele Masciotra si profila il ruolo di vicesindaco con delega ad agricoltura e ambiente, mentre a Mario Petrecca verrebbero confermate le deleghe giÃ in suo possesso: protezione civile, personale, viabilitÃ , trasporti e polizia municipale.

Sul fronte delle politiche sociali territoriali, Giovanni Labbate dovrebbe occuparsi dellâ€™ambito sociale e della frazione di Villacanale, mentre ad Amalia Gennarelli sarebbe destinata la delega allo sport e altro, con lâ€™ipotesi â€” al momento non confermata â€” di una sua possibile candidatura alle elezioni provinciali.

Resta ancora aperta la questione relativa alla delega alla sanitÃ , per la quale circolano due opzioni: una gestione diretta da parte del sindaco Daniele Saia, oppure lâ€™affidamento a Giovanni Di Nucci ex assessore sanitÃ

Le ulteriori deleghe, cosÃ¬ come eventuali aggiustamenti, dovrebbero essere definite e rese ufficiali nelle prossimi giorni, in vista anche del rinnovo del consiglio provinciale previsto per il 5 luglio.

Al momento, perÃ², si tratta esclusivamente di scenari non ufficiali, in attesa dei provvedimenti formali dellâ€™amministrazione comunale.