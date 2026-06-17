Agnone-Risparmio idrico, ma c'Ã¨ una perdita da settimane nel deposito provinciale: la denuncia di un cittadino

Una perdita d'acqua visibile da diverse settimane all'interno del deposito provinciale di via Gualtiero a Agnone, di fronte al civico 94, Ã¨ stata segnalata alla nostra redazione da un lettore, che denuncia una situazione ritenuta particolarmente grave alla luce dei recenti appelli al risparmio idrico.

Nei giorni scorsi, infatti, il Comune e la GRIM hanno invitato i cittadini a un uso consapevole e responsabile della risorsa idrica, come riportato nell'avviso pubblicato il 15 giugno 2026 sul sito istituzionale dell'ente. Un appello che, secondo il segnalante, rischia di apparire contraddittorio se contemporaneamente non vengono affrontate e risolte situazioni di spreco evidenti.

Â«La perdita Ã¨ presente da settimane ed Ã¨ facilmente verificabile da chiunque si rechi sul postoÂ», scrive il lettore A testimonianza della durata del problema, lo scorrere continuo dell'acqua avrebbe addirittura favorito la formazione di muschio nell'area interessata.

Secondo quanto riferito, la situazione sarebbe giÃ stata segnalata a piÃ¹ soggetti competenti, senza che finora siano stati effettuati interventi risolutivi. Â«Ãˆ assurdo â€“ sottolinea il cittadino â€“ soprattutto perchÃ© si tratta di una perdita visibile a tutti e situata all'interno di un deposito provinciale frequentato quotidianamente dagli addettiÂ».

La segnalazione richiama l'attenzione sul tema della gestione delle risorse idriche e sulla necessitÃ di intervenire tempestivamente anche sulle dispersioni che avvengono nelle strutture pubbliche, in un periodo in cui ai cittadini viene chiesto di limitare i consumi per evitare criticitÃ nell'approvvigionamento.

La redazione resta a disposizione degli enti competenti per eventuali precisazioni o chiarimenti sulla vicenda