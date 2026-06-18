MaturitÃ  2026 in Molise: 2.649 studenti allâ€™esame. Ad Agnone 45 maturandi tra licei e tecnici

Ãˆ iniziata oggi anche in Molise la maturitÃ 2026, che coinvolge circa 2.649 studenti delle scuole superiori della regione.

Tra le realtÃ piÃ¹ piccole spicca Agnone, dove i maturandi risultano cosÃ¬ distribuiti: 12 studenti del Liceo Scientifico, 7 dellâ€™Istituto Alberghiero e 26 dellâ€™Istituto Tecnico, a loro volta suddivisi in 10 indirizzo Meccanica e 16 indirizzo Elettronica. Il totale complessivo sale quindi a circa 45 studenti impegnati nellâ€™esame di Stato.

La prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli studenti dâ€™Italia, si Ã¨ svolta in contemporanea nazionale, confermando il carattere unitario dellâ€™esame di maturitÃ .

Le tracce proposte dal Ministero sono state sette, suddivise tra analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualitÃ . Tra i materiali proposti figurano, secondo le cronache della giornata, un testo di Cesare Pavese, un riferimento a Giuseppe Saragat e una riflessione sui confini fisici e simbolici, insieme ad altri spunti di carattere storico e civile.

Come sempre, la prova di italiano Ã¨ identica in tutta Italia e per tutti gli indirizzi scolastici, sottolineando il valore nazionale dellâ€™esame di Stato.

In Molise, la giornata ha segnato lâ€™avvio ufficiale della maturitÃ 2026, che proseguirÃ nei prossimi giorni con la seconda prova e il colloquio orale.