Molise, nasce il primo centro per la riabilitazione degli uomini responsabili di violenza

ttivo in Molise il primo centro di riabilitazione degli uomini autori di violenza.

Si chiama Cuav ed ha un team regionale di 15 operatori tra psicologi ed esperti che seguiranno per circa un anno aggressori e protagonisti di casi di maltrattamento, stalking e altro.

Il centro è stato presentato nel corso di un convegno a Campobasso dall'Aiaf, l'Associazione Italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori

E sono proprio i legali che si rivolgono alla struttura per permettere ai propri assistiti, condannati dal Tribunale per vicende di violenza in famiglia e non solo, di essere inseriti in attività riabilitative. Il Cuav Molise, riconosciuto dal ministero della Giustizia, ha già una prima sede nel capoluogo campobassano ed entro breve aprirà a Termoli e Isernia.

Attraverso percorsi di recupero e responsabilizzazione, gli operatori mirano a prevenire le recidive e promuovere un cambiamento comportamentale. A qualche settimana dall'apertura della sede a Campobasso, sono già cinque i casi approdati al "Centro uomini autori di violenza" attraverso sentenze legate all'applicazione del "codice rosso". A coordinare le attività, il presidente dell'Associazione Cambiamenti, Luca Battaglia. Si tratta del primo ente in regione, acceditato, per la riabilitazione degli uomini autori di violenza.