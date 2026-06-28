Montenero di Bisaccia, domani gli Après La Classe per i festeggiamenti di San Paolo Apostolo

Entrano nel vivo a Montenero di Bisaccia i festeggiamenti in onore di San Paolo Apostolo. Domani, 29 giugno, alle ore 21:30, gli Après La Classe si esibiranno in concerto in piazza San Paolo con ingresso gratuito.

La band salentina, attiva dal 1996 e nota per un sound che fonde reggae, rock e sonorità mediterranee, arriva a Montenero di Bisaccia dopo l’uscita del nuovo singolo “Fore de capu”, realizzato insieme ad Anthony B, figura di riferimento della scena reggae internazionale.



Questa sera apriranno gli stand gastronomici allestiti in occasione della festa, mentre alle 21:30 è in programma l’esibizione dell’Orchestra Italia Star.