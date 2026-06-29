Campobasso e Isernia: boom dei ristoranti, calano bar e asporto

Presentata l'indagine territoriale sulla demografia d'impresa nel decennio 2015-2025: nei due capoluoghi molisani si registra un forte balzo in avanti della ristorazione strutturata (+24,1% a Campobasso, +17,9% a Isernia), a fronte di una decisa contrazione dei bar e, in controtendenza rispetto al dato nazionale, di un crollo dei consumi da asporto. I pubblici esercizi si confermano la spina dorsale della socialitÃ e della prossimitÃ nei due capoluoghi di provincia del Molise, ma la mappa del settore mostra una profonda metamorfosi nell'ultimo decennio. Ãˆ quanto emerge dall'indagine sulla demografia d'impresa nei centri storici e fuori dalle mura cittadine di Campobasso e Isernia, realizzata in linea con lo studio nazionale di FIPE-Confcommercio

. Dall'analisi dei dati territoriali emerge una netta e virtuosa controtendenza rispetto alle dinamiche delle grandi metropoli italiane: mentre a livello nazionale si assiste spesso a una proliferazione incontrollata di attivitÃ orientate all'asporto, in Molise la ristorazione con servizio vive una stagione di forte crescita, segno che i consumatori locali premiano l'esperienza, l'accoglienza e la qualitÃ del servizio al tavolo. Il comparto della ristorazione con servizio registra infatti un solido incremento in entrambi i capoluoghi. A Campobasso le attivitÃ sono passate complessivamente da 90 a 112 unitÃ (+24,1%), trainate in modo eccezionale dal centro storico, dove si Ã¨ registrato un balzo del +38,6% (da 28 a 39 esercizi), e sostenute da una crescita del +17,5% nelle aree non storiche.

Dinamica del tutto simile si osserva a Isernia, dove il settore ha segnato un progresso totale del +17,9%, passando da 37 a 44 imprese. Anche in questo caso il cuore antico della cittÃ si dimostra particolarmente vitale, mettendo a segno un incremento del +34,0% con la nascita di 5 nuove realtÃ strutturate. Il quadro si fa decisamente piÃ¹ critico per i bar tradizionali, che risentono pesantemente delle trasformazioni dei modelli di consumo e delle abitudini quotidiane. Campobasso ha perso ben 28 bar in dieci anni, subendo una contrazione del -23,6% che ha colpito sia il centro storico (-18,7%) sia i quartieri periferici (-27,6%). Isernia mostra una maggiore tenuta nel dato aggregato, chiudendo il decennio con un leggero saldo positivo (+1,8%, da 57 a 58 attivitÃ ), ma accusa comunque una flessione del -4,3% all'interno del proprio nucleo storico, confermando le difficoltÃ del comparto nei centri storici. Il vero dato sorprendente e in totale controtendenza con l'allarme nazionale legato alla "malamovida" riguarda perÃ² il crollo della ristorazione take away, un modello che in regione sembra aver perso progressivamente appeal.

A Campobasso le attivitÃ da asporto hanno subito una riduzione lineare del -33,2%, scendendo da 42 a 28 locali. Il calo Ã¨ ancora piÃ¹ macroscopico nel centro storico di Isernia, dove il comparto ha subito un vero e proprio dimezzamento, crollando del -51,3% (da 6 a sole 3 attivitÃ attive) e trascinando al ribasso il dato cittadino complessivo (-23,6%). In forte sofferenza strutturale si posizionano infine gelaterie e pasticcerie, che registrano una flessione del -27,8% a Campobasso e del -50,0% a Isernia. Â«La crescita della ristorazione con servizio dimostra che i nostri imprenditori continuano a scommettere sulla qualitÃ , sull'accoglienza e sul valore della prossimitÃ - commenta il Presidente Fipe Molise Carlo

Durante - Tuttavia, questo sforzo avviene in un contesto regionale difficilissimo: il Molise perde abitanti ogni anno, un'emorragia costante che riduce progressivamente la base dei consumatori e penalizza gli esercizi di vicinato sia nei maggiori centri della regione che nei piccoli comuni. A questa crisi demografica si aggiunge l'avanzata della grande distribuzione organizzata, che assimila sempre piÃ¹ settori merceologici, sposta i flussi economici fuori dai centri urbani e svuota progressivamente il cuore delle nostre cittÃ Â». Di fronte a questo scenario, FIPE Molise lancia un appello urgente alle istituzioni locali e regionali: Â«Non abbiamo bisogno di ordinanze tampone o di divieti dell'ultimo minuto sugli orari, che finiscono solo per colpire le imprese sane.

Chiediamo l'apertura immediata di un tavolo di confronto permanente e allargato su commercio e ristorazione. Ãˆ necessaria una cabina di regia strategica per mettere in campo una programmazione urbanistica attenta, che sostenga le attivitÃ di vicinato e rimoduli l'impatto dei costi di gestione locali come la TARI e, naturalmente, un adeguato piano straordinario di valorizzazione turistica. Salvare le imprese locali â€“ conclude Durante - significa, oggi piÃ¹ che mai, impedire la desertificazione dei nostri territori e difendere il futuro stesso del MoliseÂ».

Campobasso, 29 giugno 2026