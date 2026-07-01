Campobasso, la Scuola Allievi Agenti si rafforza: arrivano due nuovi Commissari dalla Scuola Superiore di Polizia

La Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Campobasso si arricchisce di due nuovi Funzionari, si tratta dei Commissari della Polizia di Stato dr.ssa Chiara Altieri, originaria di Isernia, e della dr.ssa Martina Manganelli, originaria di Avellino.

Entrambe provengono dalla Scuola Superiore di Polizia, dove hanno frequentato il 114Â° Corso di Formazione Iniziale per Commissari. Si tratta di due Funzionari molto qualificati, che daranno un importante contributo nel campo dell'attivitÃ formativa.

La scelta di destinarle alla sede di Campobasso rappresenta un ulteriore segnale di prestigio e riconoscimento per la Scuola e conferma la centralitÃ assunta dall'istituto molisano, recentemente potenziato e sede, ormai da diversi anni, di numerosi corsi di formazione che si susseguono senza soluzione di continuitÃ .

Nella mattinata odierna il Direttore della Scuola, Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Dante Panatta, ha fatto visita al Prefetto della Provincia di Campobasso, dr.ssa Michela Lattarulo, e nell' occasione ha presentato i due giovani Commissari.