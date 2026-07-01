Pescopennataro riceve la Bandiera Gialla ACTItalia: riconoscimento nazionale per lâ€™accoglienza nel turismo itinerante

Il Comune Ã¨ stato insignito della Bandiera Gialla ACTItalia, prestigioso riconoscimento nazionale assegnato ai territori che si distinguono per l'accoglienza e la qualitÃ dei servizi dedicati al cosiddetto "turismo del movimento", rivolto in particolare ai camperisti e ai viaggiatori itineranti.

La comunicazione ufficiale Ã¨ arrivata dalla Federazione Nazionale ACTItalia, che ha premiato l'Amministrazione comunale per l'impegno profuso nella valorizzazione del territorio e nella realizzazione di servizi capaci di favorire un turismo sostenibile e di qualitÃ .

La cerimonia di consegna della Bandiera Gialla si terrÃ sabato 19 settembre 2026, alle ore 15.00, presso la Sala AgorÃ della Fiera di Parma, nell'ambito del Salone del Camper, il piÃ¹ importante appuntamento nazionale e internazionale dedicato al turismo itinerante. All'evento prenderanno parte i sindaci dei Comuni premiati e quelli che hanno giÃ ottenuto il riconoscimento negli anni precedenti, invitati a partecipare indossando la fascia tricolore quale simbolo di appartenenza a una rete di amministrazioni impegnate nella promozione dell'accoglienza.

Con questo riconoscimento il Comune entra a far parte del Circuito Bandiera Gialla, una rete che oggi comprende circa 120 Comuni italiani. L'obiettivo Ã¨ creare una collaborazione stabile tra le amministrazioni aderenti e ACTItalia per promuovere il turismo itinerante, valorizzare i centri minori e favorire lo sviluppo economico dei territori attraverso la promozione delle loro eccellenze.

L'adesione al circuito non comporta alcun onere economico per i Comuni e offre importanti opportunitÃ di visibilitÃ . Ogni amministrazione potrÃ infatti promuovere il proprio territorio, gli eventi piÃ¹ significativi e le attrazioni locali attraverso i canali di comunicazione di ACTItalia e del portale dedicato alle Bandiere Gialle, contribuendo ad attirare un numero sempre maggiore di visitatori.

Nei giorni precedenti alla cerimonia, gli organizzatori contatteranno il Comune per definire i dettagli della partecipazione e consegnare gli ingressi per il Salone del Camper. Un'importante occasione per celebrare un riconoscimento che premia l'impegno verso un'accoglienza di qualitÃ e rafforza il ruolo del territorio all'interno della rete nazionale del turismo itinerante.