Estate 2026, al via il piano antincendi: riunione operativa in Prefettura a Isernia

Riunione di coordinamento per la prevenzione e il contrasto agli incendi boschivi In vista della stagione estiva 2026 e del conseguente aumento del rischio di incendi boschivi, si Ã¨ tenuta in data odierna, presso la Prefettura di Isernia, una riunione finalizzata a definire le linee operative per la prevenzione e il contrasto del fenomeno. fai titolo

Allâ€™incontro, presieduto dal Prefetto, dott. Giuseppe Montella, hanno partecipato i rappresentanti del Servizio regionale della Protezione civile, della Provincia, delle Forze dellâ€™Ordine, dei Vigili del Fuoco, dei Comuni della provincia, nonchÃ© delle societÃ ANAS, FS Security â€“ Gruppo ferrovie dello Stato, oltre che i gestori dei consorzi di bonifica e delle dighe presenti nella provincia pentra. Lâ€™incontro si inserisce nel quadro delle indicazioni diramate dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare â€“ su delega della Presidenza del Consiglio e giÃ trasmesse a cura della prefettura a tutti i soggetti coinvolti â€“ in materia di campagna antincendio boschivo (AIB) 2026, volte a rafforzare le attivitÃ di previsione, prevenzione e contrasto degli incendi boschivi.

Nel corso della riunione Ã¨ stata richiamata lâ€™esigenza di assicurare il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile, al fine di ridurre i rischi, anche solo potenziali, di innesco e propagazione degli incendi e garantire unâ€™efficace tutela del patrimonio boschivo, ambientale e paesaggistico del territorio provinciale. Particolare attenzione Ã¨ stata riservata allâ€™attivitÃ di previsione, quale presupposto essenziale per orientare tempestivamente le misure di prevenzione, individuare le aree maggiormente esposte al rischio e consentire una piÃ¹ efficace capacitÃ di risposta in caso di emergenza, anche attraverso il costante raccordo tra le strutture operative coinvolte.

Il Prefetto ha, quindi, richiamato lâ€™attenzione dei Sindaci, quali autoritÃ locali di protezione civile, sulla necessitÃ di potenziare le attivitÃ di sensibilizzazione della popolazione e, ove non giÃ fatto, allâ€™adozione delle ordinanze sindacali propedeutiche a fornire specifiche indicazioni ai privati per la pulizia e la manutenzione dei terreni, delle aree incolte e di quelle maggiormente esposte al rischio, al fine di scongiurare lâ€™innesco e il propagarsi degli incendi.

Nel medesimo contesto Ã¨ stata evidenziata la necessitÃ di assicurare lâ€™adozione e lâ€™aggiornamento dei piani comunali protezione civile, nonchÃ© lâ€™aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco e la verifica della piena funzionalitÃ dei punti di approvvigionamento idrico, strumenti indispensabili per una gestione tempestiva ed efficace delle eventuali emergenze. Il Prefetto ha, altresÃ¬, invitato le Forze dellâ€™Ordine a garantire una mirata intensificazione delle attivitÃ di controllo del territorio, soprattutto nelle aree maggiormente esposte al rischio, assicurando il massimo coordinamento delle risposte operative anche attraverso corrette e tempestive comunicazioni tra le sale operative delle strutture regionali e statali preposte alle attivitÃ antincendio

. A conclusione dei lavori, il Prefetto ha ribadito che la campagna antincendio boschivo richiede unâ€™azione coordinata, preventiva e condivisa tra istituzioni, enti locali, Forze dellâ€™Ordine e strutt

ernia, 1Â° luglio 2026