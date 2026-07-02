Abruzzo Gran Tour 2026: le auto d’epoca fanno tappa alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila

-Nella mattinata del 2 luglio, l'Abruzzo Gran Tour, alla sua seconda tappa, in collaborazione con il Museo Storico della Guardia di Finanza, ha fatto visita alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell’Aquila. L'Abruzzo Gran Tour è una prestigiosa manifestazione internazionale dedicata alle auto d'epoca, che promuove il motorismo storico come strumento di valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico italiano, in programma, quest’anno, dal 1 al 5 luglio, tra Avezzano, L’Aquila e i borghi più belli della regione. Dopo lo svolgimento della “gara di regolarità”, la carovana di circa 70 auto d’epoca si è posizionata in Piazza d’Armi per partecipare alla cerimonia dell’Alzabandiera.

Nell’occasione, il Museo Storico del Corpo ha esposto sei prestigiose auto e due motocicli d’epoca, in un suggestivo dialogo tra la storia delle istituzioni italiane e quella dell’automobilismo nazionale e internazionale.