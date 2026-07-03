Vinchiaturo, incidente in galleria: traffico deviato e Statale 87 temporaneamente chiusa

A causa di un incidente all’interno della Galleria Monteverde, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la statale 87 “Sannitica” al km 126,400, a Vinchiaturo, in provincia di Campobasso.



Il traffico è momentaneamente deviato in loco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento:



Emergono ulteriori dettagli sull’incidente avvenuto questa mattina lungo la Statale 87 “Sannitica”, nel territorio di Vinchiaturo.

Poco prima delle 8:30 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso è intervenuta con un’autopompa serbatoio (APS) sulla SS87, al km 126+400, per un incidente stradale in galleria tra un autocarro e un’autovettura.

Il conducente dell’autovettura è stato prelevato dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. La squadra dei Vigili del Fuoco è rimasta sul posto per la messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i Carabinieri per quanto di loro competenza e il personale Anas.