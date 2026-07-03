Riccia, il 26 settembre il concerto di Serena Brancale in piazza Umberto I

Polistrumentista, performer e compositrice barese, unisce la passione per il soul, il R&B e il jazz. Dopo aver frequentato le rassegne e i jazz club più rinomati al mondo, oggi è considerata il fiore all’occhiello della musica italiana. È diventata popolarissima grazie a canzoni di grande successo come “Baccalà” e “Anema e core”. Serena Brancale arriva in Molise con il suo “Sacro Tour”. L’artista sarà la protagonista della festa di San Michele a Riccia. Il concerto, con ingresso gratuito, si terrà sabato 26 settembre in piazza Umberto I.

Serena Brancale nasce a Bari nel 1989 da una famiglia di musicisti, si forma studiando musica classica, teatro e danza. Alla tenera età di 14 anni recita nel film "Mio cognato" di Alessandro Piva. Si diploma dunque in canto jazz al Conservatorio Piccinni di Bari ed in seguito al diploma incide due dischi per il progetto "Camera sould", dal gusto anni '70. Nel 2011 fonda il "SerenaBranquartet", compagine con la quale si esibisce dal vivoproponendo brani a metà strada tra il nu-soul e il jazz. Serena da quell’esperienza pubblica “Serena Brancale Live”. Viene selezionata al Festival di Sanremo 2015 nella sezione "Nuove proposte": sul palco dell'Ariston presenta il brano "Galleggiare".

Dopo il festival esce il suo primo disco, contenente il brano presentato a Sanremo e i singoli già pubblicati “Il gusto delle cose” e “La mia anima”. Dopo il Sanremo del 2015 inizia a insegnare composizione, arrangiamento e canto pop al Saint Louis College of Music di Roma e nel 2023 pubblica "In bocca al loop.



Esercizi vocali e strumentali", la sua tesi di laurea, una raccolta dei suoi studi al Conservatorio. Negli anni ha collaborato con Il Volo, Mario Biondi, Enzo Gragnaniello e Clementino. Nel 2019 pubblica il nuovo album “Vita da artista” con la collaborazione di Willie Peyote in un brano. Nel 2022 arriva “Je so accussì”, con cover di Pino Daniele dove appaiono Willie Peyote, Ghemon (che appare nel singolo “Pessime intenzioni”),Margherita Vicario, Fabrizio Bosso, Roshelle, Davide Shorty e il bassista camerunense Richard Bona (su “Je so pazzo”). Con il disco riceve via social i complimenti di Quincy Jones . Nel 2023, con il feat di Clementino pubblica il singolo cover “Voglio di più”. Nel 2024 raggiunge un’ampia visibilità grazie al suo brano "Baccalà", prodotto da Dropkick_m, che sbanca su YouTube ed entra nella top 10 della chart Viral 50 in Italia dove resta per sei settimane. Il brano, in pugliese ispirato al funk brasiliano, riscuote grande successo anche su Spotify e soprattutto TikTok (dove ha raggiunto milioni di visualizzazioni).



Dopo "Baccalà", la Brancale, sempre nel 2024, pubblica i singoli "La Zia" (ancora in con Dropkick_m) e "Stu cafè", entrambi nuovamente in dialetto barese. A dicembre 2024 viene annunciato il suo ritorno, dopo 10 anni, al Festival di Sanremo, questa volta nella categoria Big. È in gara con il brano "Anema e core", che diventa subito un grande successo. Dopo il singolo estivo "Serenata" con Alessandra Amoroso, torna in gara al Festival anche nel 2026, dove si presenta con "Qui con me".