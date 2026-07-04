Controlli anti-caporalato negli alberghi: una denuncia e 20mila euro di sanzioni

. Entrando nel clou della stagione estiva, in continuità con le iniziative avviate negli anni precedenti, il Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso ha predisposto una strutturata campagna di controlli in materia di lavoro nel settore turistico-alberghiero. In particolare, l’attività ispettiva dei militari dell’Arma si sta concentrando nelle zone costiere del Basso Molise, ed è supporta in maniera incisiva dalla presenza dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Campobasso.

Nella giornata di ieri, 03 luglio, l’attività si è concentrata nei territori della giurisdizione della Compagnia di Larino, dove, in sinergia, hanno operato i militari delle locali stazioni e il NIL, predisponendo mirati controlli a strutture ricettive della filiera alberghiera. Nel corso del servizio, il dispositivo ha ispezionato una struttura risultante negligente sia sul profilo amministrativo che penale, riscontrando importanti carenze in materia di formazione sui rischi sui luoghi di lavoro nonché l’omesso invio del personale dipendente alla prevista sorveglianza sanitaria, mancanze per le quali il datore di lavoro è stato deferito in stato di libertà. In tale circostanza, è stata altresì disposta la sospensione dell’attività ex art. 14 D.Lgs. 81/2008 in quanto è stata riscontrata la presenza di un lavoratore in “nero”. Il bilancio finale ammonta, tra sanzioni amministrative ed ammende, a circa ventimila euro, cifra di cui si dovrà far carico l’imprenditore per sanare le inadempienze riscontrate.

mirata attività ispettiva posta in essere dai militari dell’Arma territoriale e dal comparto di specialità ha lo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori e il rispetto dei loro diritti, soprattutto in un periodo stagionale in cui il business potrebbe prevalere sulla tutela dei cittadini. La campagna di controlli mirati nel settore continuerà per tutto il periodo estivo sul territorio della Provincia, affinché gli utenti possano fruire di un servizio sano e privo di ogni forma di sfruttamento.