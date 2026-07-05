Partecipa a Alto Molise

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Vasto Marina, medicina turistica ancora chiusa: Menna, “Servizio da ripristinare subito”

Attualità
Condividi su:

Il sindaco Francesco Menna interviene sulla mancata attivazione della medicina turistica a Vasto Marina, chiedendo il ripristino immediato del servizio in vista dell’aumento delle presenze sul territorio durante la stagione estiva.

“Siamo a luglio e la medicina turistica a Vasto Marina è ancora chiusa. Una scelta che lascia cittadini e turisti senza un servizio sanitario essenziale proprio nel periodo di maggiore affluenza.

Il 118 è già sotto pressione e non può sostituire la medicina turistica. Dopo decenni di servizio il centrodestra regionale ha deciso di cancellarla mettendo a rischio il diritto alla salute di vastesi e visitatori.

Io continuerò a chiedere a gran voce e con urgenza il ripristino immediato del servizio. Non è concepibile che in una città come la nostra si parli di aprire la medicina turistica solo qualche giorno ad agosto”. 

Il Sindaco di Vasto
Francesco Menna

Condividi su:

Seguici su Facebook