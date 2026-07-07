Roberti all'ultimo posto nella classifica dei governatori piÃ¹ amati

Con un calo del 20,2% rispetto al giorno dell'elezione, il governatore del Molise Ã¨ all'ultimo posto nella Governance Poll 2026, la classifica realizzata da Noto sondaggi per il Sole 24 Ore sul consenso elettorale di sindaci e presidenti di Regione in Italia.
Roberti, che il giorno dell'elezione era al 62,2% oggi Ã¨ al 42%, in fondo alla classifica insieme al governatore del Lazio, Francesco Rocca.
Consensi in lieve calo anche per la sindaca di Campobasso Marialuisa Forte del centrosinistra che nella rilevazione 2026 perde l'1% rispetto al giorno delle elezioni attestandosi al 50%, al 67/o post
Calo piÃ¹ marcato per il primo cittadino di Isernia. Per Piero Castrataro, eletto nelle liste del centrosinistra, il consenso Ã¨ al 52,5%, 6,2 punti percentuali in meno.