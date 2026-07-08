Congresso Rotaract Distretto 2090: Francesca Gioielli è la prima Rappresentante molisana. Tutti i riconoscimenti al club di Isernia

Il Congresso Finale del Distretto Rotaract 2090 si è chiuso con un risultato di particolare rilievo per il Rotaract Club Isernia, segnando l’avvio di una nuova importante fase istituzionale per il territorio molisano. Per la prima volta, infatti, la guida del Distretto Rotaract 2090 sarà affidata a una Rappresentante Distrettuale molisana: Francesca Gioielli, espressione del Rotaract Club Isernia e motivo di grande orgoglio per l’intera comunità rotaractiana locale.

Nel corso del Congresso, il Club di Isernia ha inoltre ricevuto importanti riconoscimenti distrettuali, a conferma della qualità del lavoro svolto, della capacità progettuale dimostrata e dell’impegno costante a favore del territorio. Tra i premi assegnati figurano due tra i più significativi riconoscimenti dell’anno sociale: il Premio Stefano Stefanelli e il Premio Mauro Cattaneo.

Il Premio Stefano Stefanelli , destinato al progetto ritenuto particolarmente innovativo e capace di generare un rilevante impatto sociale, è stato attribuito al progetto “Il Caso Brugada” , realizzato in sinergia con il Rotaract Club Campobasso. L’iniziativa, dedicata alla sensibilizzazione sulla sindrome di Brugada, ha saputo coniugare informazione, prevenzione e coinvolgimento della comunità, confermando l’attenzione del Rotaract verso temi di forte rilevanza sanitaria e sociale.

Il Premio Mauro Cattaneo è stato invece assegnato per l’evento “Amore, ti porto in Molise”, iniziativa capace di valorizzare il territorio attraverso un progetto originale, partecipato e orientato alla promozione del Molise, del turismo di prossimità e del lavoro di squadra.

Ai due principali riconoscimenti si sono aggiunti ulteriori attestazioni di merito conferite dal Distretto 2090 al Rotaract Club Isernia e ai suoi soci. In particolare, sono stati assegnati l’Attestato di Merito e la Menzione d’Onore al Club di Isernia, a testimonianza dell’impegno complessivo profuso durante l’anno. Particolare rilievo assume anche il conferimento della Paul Harris Fellow, massima onorificenza della Fondazione Rotary, a Michela Pallotta, quale riconoscimento per l’impegno, la dedizione e il contributo offerto alla vita del Club e ai valori rotariani. A Lucia Di Luozzo, past predident, sono stati inoltre attribuiti il titolo di Member of Excellence e il riconoscimento di Best President della Zona Molise, a conferma del lavoro svolto alla guida del Club e della capacità di interpretare con entusiasmo, responsabilità e visione il ruolo rotaractiano.

«Questi riconoscimenti rappresentano per noi motivo di grande soddisfazione e, allo stesso tempo, uno stimolo a proseguire con ancora maggiore impegno», dichiara il Direttivo del Rotaract Club Isernia. «Il valore dei progetti premiati conferma la capacità del nostro Club di lavorare in squadra, costruire relazioni, promuovere iniziative di impatto e contribuire concretamente alla crescita della comunità. L’avvio dell’anno sotto la guida della nostra Rappresentante Distrettuale Francesca Gioielli rappresenta un ulteriore motivo di orgoglio e responsabilità».

Il Rotaract Club Isernia si conferma così una realtà dinamica, radicata nel territorio e capace di esprimere giovani leader impegnati nella promozione dei valori del servizio, dell’amicizia e della cittadinanza attiva.

«Come Presidente del Rotary Club di Isernia, esprimo grande orgoglio per il prestigio e i risultati raggiunti dal nostro Rotaract Club, che rappresenta una delle espressioni più vive e promettenti della famiglia rotariana isernina», dichiara Cristina Notte. «Il Rotary continuerà a essere al fianco dei giovani rotaractiani, oggi guidati da Camilla Corrado, e dei giovanissimi interactiani, sotto la guida di Lorenzo Altopiedi, sostenendone il percorso di crescita, partecipazione e servizio, nella convinzione che il futuro del Rotary passi anche attraverso il loro entusiasmo, la loro sensibilità e la loro capacità di incidere positivamente nella comunità».