Movida estiva, in Prefettura scatta il piano sicurezza: controlli rafforzati e nuove misure a Isernia e Venafro



Si è riunito lo scorso 8 luglio in Prefettura il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, dott. Giuseppe Montella, che ha definito un ulteriore rafforzamento delle misure di controllo e vigilanza sul territorio in vista del periodo estivo. L’obiettivo è garantire livelli sempre più elevati di sicurezza, con particolare attenzione alle aree interessate dalla cosiddetta movida.

L'azione si inserisce nel più ampio percorso di pianificazione coordinato dalla Prefettura di Isernia, in attuazione delle direttive del Ministero dell'Interno e della circolare del 19 gennaio 2026: un modello fondato sulla prevenzione, sulla programmazione e sul coordinamento tra tutte le amministrazioni coinvolte, per assicurare la sicurezza delle attività di intrattenimento e tutelare lavoratori, gestori e cittadini.

Da gennaio 2026 è stata avviata una pianificazione provinciale dei controlli che prevede, con cadenza mensile e fino alla fine dell'anno, decine di sopralluoghi tecnici congiunti su tutto il territorio provinciale. Le verifiche, svolte dai Vigili del Fuoco, dall'ASReM e dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, con il supporto delle Forze di Polizia quando necessario, hanno interessato sia le attività di pubblico spettacolo sia i pubblici esercizi.

Nel corso dei controlli sono emerse, in diversi casi, situazioni in cui bar e ristoranti svolgevano come attività complementare a carattere prevalente quella di pubblico spettacolo.

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, irregolarità lavoristiche e casi di somministrazione di bevande alcoliche a minorenni.

Sul fronte dell'ordine pubblico, l'attività congiunta di Arma dei Carabinieri e Questura ha portato all'adozione di tre provvedimenti di sospensione della licenza ai sensi dell'articolo 100 del TULPS, con chiusure comprese tra 3 e 10 giorni.

In relazione alla movida che interesserà il centro storico di Isernia nei fine settimana estivi è stata disposta l’intensificazione dei servizi interforze, coordinati dalla Questura e con il supporto della Polizia locale. Analoga intensificazione sarà assicurata nel Comune di Venafro, con servizi organizzati dall’Arma dei Carabinieri.

La strategia di prevenzione nel capoluogo pentro si rafforza ora con un’ordinanza adottata dal Sindaco di Isernia, finalizzata a contenere i fenomeni connessi all'abuso di alcol nelle aree del centro storico cittadino. Il provvedimento prevede il divieto di vendita e somministrazione di alcolici e di altre bevande in contenitori di vetro e in lattine, nonché il divieto di consumo itinerante di tali bibite in specifiche aree e in determinate fasce orarie, con l'obiettivo di prevenire situazioni di rischio e contribuire a una più ordinata e sicura fruizione degli spazi pubblici durante la stagione estiva.

“L’obiettivo – ha sottolineato il Prefetto – è consentire a cittadini e visitatori di vivere la movida estiva in un contesto ordinato e sicuro, nel quale il divertimento possa convivere con il rispetto della legalità, della tranquillità pubblica e dei diritti di tutti”.

Isernia, 10 luglio 2026

