Giorgia sceglie Termoli per la data zero di “G-Summer”: due ore di musica all’Arena del Mare

Termoli si conferma tra le città di riferimento per le date zero dei grandi tour italiani. Negli ultimi due anni il Molise ha ospitato diverse prove generali aperte al pubblico e l’Arena del Mare è diventata una location sempre più scelta dagli artisti per testare i propri spettacoli prima dell’avvio delle tournée.

Anche nel 2026 la tradizione si è rinnovata: dopo Geolier, protagonista nella stessa location poco più di un mese fa, venerdì 10 luglio è stata Giorgia a scegliere Termoli per la data zero di “G-Summer”. La cantante, presente in città da alcuni giorni per preparare il concerto insieme alla sua band, ha proposto circa due ore di musica davanti a oltre 3mila spettatori presenti all’Arena del Mare.

Sul palco l’artista ha definito lo spettacolo un “viaggio musicale avanti e indietro nel tempo”, attraversando diverse fasi della propria carriera e alternando successi storici a brani più recenti. L’apertura è stata affidata a Passerà l’Estate. Tra gli altri brani eseguiti E c’è ancora mare, Dimmi dove sei, Gocce di memoria, Vivi davvero, Paradossale, Oronero, I Feel Love, CORPI CELESTI, Come saprei, E poi e TRA LE LUNE E LE DUNE. Non è mancata inoltre una cover di Purple rain, storico brano di Prince.

La scaletta ha ripercorso oltre trent’anni di carriera, includendo alcuni dei brani più rappresentativi del repertorio di Giorgia. Tra questi Come saprei, la canzone con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1995, e LA CURA PER ME, presentata all’edizione 2025 della kermesse e classificatasi al sesto posto.

Uno dei momenti particolari della serata è stato il “set libero”, come lo ha presentato la stessa artista dal palco. Questa parentesi si è aperta con un omaggio a Pino Daniele attraverso l’esecuzione di Vento di passione, brano proposto per la prima volta durante questo tour. Nel set libero hanno trovato spazio anche Normale, Vanità, La Gatta (Sul Tetto), Marzo, Io fra tanti, Di sole e d’azzurro, Il mio giorno migliore e LA CURA PER ME.

Prima del saluto finale, la cantante ha ringraziato Termoli per l’accoglienza ricevuta durante i giorni trascorsi in città per preparare la data zero. Il concerto si è quindi concluso con Golpe, chiudendo la serata che ha consentito all’artista e alla produzione di testare dal vivo lo spettacolo prima dell’avvio della tournée. La prima tappa in calendario è in programma il 13 luglio a Vigevano (PV).