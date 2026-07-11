Montefalcone nel Sannio, riaperta la Chiesa Madre San Silvestro Papa dopo il sisma del 2018

Ãˆ stata riaperta al culto e alla fruizione pubblica la Chiesa Madre San Silvestro Papa di Montefalcone nel Sannio, chiusa dallâ€™agosto 2018 a seguito degli eventi sismici che colpirono la regione.



La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, autoritÃ civili e religiose, che hanno preso parte alla processione e alla celebrazione inaugurale.

Dopo i lavori di restauro e consolidamento, la chiesa torna a essere pienamente accessibile alla comunitÃ .



Da sempre punto di riferimento del paese, custodisce la memoria, la fede e lâ€™identitÃ collettiva di Montefalcone. Con la sua riapertura, anche la piazza del centro storico, cuore della vita sociale del paese, potrÃ tornare a essere vissuta con maggiore intensitÃ .

Gli interventi, finanziati dalla Regione Molise, hanno consentito il recupero di un importante patrimonio storico, religioso e culturale del territorio. Lâ€™inaugurazione segna una nuova tappa nel percorso di rinascita della comunitÃ , che torna a riappropriarsi di uno dei suoi luoghi piÃ¹ significativi.