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Montefalcone nel Sannio, riaperta la Chiesa Madre San Silvestro Papa dopo il sisma del 2018

Cerimonia partecipata per la restituzione alla comunitÃ  di un importante patrimonio storico, religioso e culturale.

AttualitÃ 
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Ãˆ stata riaperta al culto e alla fruizione pubblica la Chiesa Madre San Silvestro Papa di Montefalcone nel Sannio, chiusa dallâ€™agosto 2018 a seguito degli eventi sismici che colpirono la regione. 


La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, autoritÃ  civili e religiose, che hanno preso parte alla processione e alla celebrazione inaugurale.

Dopo i lavori di restauro e consolidamento, la chiesa torna a essere pienamente accessibile alla comunitÃ . 


Da sempre punto di riferimento del paese, custodisce la memoria, la fede e lâ€™identitÃ  collettiva di Montefalcone. Con la sua riapertura, anche la piazza del centro storico, cuore della vita sociale del paese, potrÃ  tornare a essere vissuta con maggiore intensitÃ .

Gli interventi, finanziati dalla Regione Molise, hanno consentito il recupero di un importante patrimonio storico, religioso e culturale del territorio. Lâ€™inaugurazione segna una nuova tappa nel percorso di rinascita della comunitÃ , che torna a riappropriarsi di uno dei suoi luoghi piÃ¹ significativi.

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