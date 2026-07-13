Molise nella morsa dell'afa, domani bollino arancione a Campobasso

La cappa di calore e afa che avvolge l'Italia da giorni non risparmia il Molise.

Nelle prossime ore Ã¨ infatti previsto un aumento delle temperature che raggiungeranno su gran parte della regione picchi superiori alla media del period

La conferma arriva dal Ministero della salute che ha contrassegnato Campobasso con bollino arancione.

Nelle ore centrali di martedÃ¬ 14 sono previsti 33 gradi, con una temperatura percepita di 34 gradi. Il livello arancione indica condizioni meteo che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione e prevede l'allerta dei servizi sanitari e sociali.