San Martino in Pensilis, incendio distrugge circa cento rotoballe di fieno: fiamme circoscritte dopo otto ore

Intorno alle ore 12 di oggi, venerdÃ¬ 17 luglio, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Termoli, composta da sette unitÃ e supportata da unâ€™Autopompa Serbatoio (APS) e da unâ€™autobotte (ABP), Ã¨ intervenuta nel comune di San Martino in Pensilis per un incendio che ha interessato circa cento rotoballe di fieno.

Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte per circa otto ore. Grazie allâ€™intervento dei Vigili del Fuoco Ã¨ stato possibile circoscrivere lâ€™incendio, estinguere le fiamme e impedire che il rogo si propagasse alle strutture adiacenti, allâ€™interno delle quali erano ricoverati diversi animali, tra cui alcuni buoi della squadra dei Giovanissimi.

Lâ€™intervento si Ã¨ concluso con la completa messa in sicurezza dellâ€™area.