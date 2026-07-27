Cura del territorio, al via la manutenzione delle strade comunali: pulizia delle cunette e sfalcio dell'erba nell'agro agnonese

Dopo decenni di manutenzione spesso insufficiente, il Comune di Agnone ha avviato un importante intervento di cura del territorio lungo le strade comunali dell'agro agnonese. In questi giorni sono in corso lo sfalcio dell'erba, la pulizia delle cunette e la rimozione della fanghiglia accumulatasi nel tempo, operazioni fondamentali per garantire il corretto deflusso delle acque piovane e la sicurezza della viabilitÃ .

L'assessore alla viabilitÃ e alla manutenzione, Mario Petrecca, che sta seguendo direttamente gli interventi, sottolinea l'importanza di queste opere:

Â«La cura delle cunette e la manutenzione del territorio sono fondamentali. Agnone ha subito negli anni numerose e importanti frane, comprese quelle dell'aprile scorso. Il dissesto idrogeologico dipende anche dalla scarsa o, in molti casi, dalla totale assenza di manutenzione. Inoltre, molti terreni agricoli oggi sono abbandonati e non vengono piÃ¹ predisposti alla canalizzazione delle acque, che finiscono per riversarsi sulle strade e intasare le cunette.Â»

L'amministrazione comunale ha deciso di affrontare il problema con un programma di manutenzione esteso a tutto il territorio rurale. Gli interventi sono partiti dalla ex Istonia 86, dove Ã¨ stato effettuato lo sfalcio della vegetazione e la pulizia dei fossi laterali, ma il piano interesserÃ progressivamente l'intero agro agnonese.

Per rendere piÃ¹ efficiente il servizio, il Comune si Ã¨ inoltre dotato di una nuova trincia erba, un mezzo che consentirÃ di velocizzare gli interventi e di garantire una manutenzione piÃ¹ costante delle strade comunali.

L'obiettivo dell'amministrazione Ã¨ quello di investire nella prevenzione, consapevole che una corretta manutenzione del territorio rappresenta uno degli strumenti piÃ¹ efficaci per ridurre il rischio idrogeologico, tutelare la viabilitÃ e preservare il paesaggio rurale di Agnone. La pulizia delle cunette, spesso considerata un intervento ordinario, assume infatti un ruolo strategico nella difesa del territorio e nella prevenzione di allagamenti e smottamenti.