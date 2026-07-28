Turismo e Cultura, prorogato al 7 agosto il termine per il bando della Regione Molise.



La Regione Molise ha disposto la proroga al 7 agosto dei termini per la presentazione delle domande relative al bando "Turismo Ã¨ Cultura", la misura finalizzata a sostenere iniziative in grado di promuovere il patrimonio culturale e turistico regionale attraverso eventi, manifestazioni e progetti di valorizzazione del territorio.

La proroga consentirÃ ai soggetti interessati di completare la predisposizione delle proposte progettuali e di partecipare alla misura con iniziative sempre piÃ¹ strutturate e rispondenti agli obiettivi del bando.

"Abbiamo scelto di concedere una proroga perchÃ© riteniamo fondamentale garantire la piÃ¹ ampia partecipazione possibile e mettere tutti i potenziali beneficiari nelle condizioni di presentare progetti di qualitÃ ", dichiara il consigliere regionale delegato a Turismo e Cultura, Fabio Cofelice. "Il nostro intento non Ã¨ semplicemente finanziare eventi, ma sostenere iniziative capaci di lasciare un segno, valorizzando le peculiaritÃ dei territori e contribuendo a costruire un'offerta turistica sempre piÃ¹ attrattiva e competitiva."

"Turismo e cultura sono due settori che devono procedere insieme: promuovere il nostro patrimonio storico, artistico, ambientale e le tradizioni locali significa creare nuove opportunitÃ di sviluppo, generare economia per le imprese, dare visibilitÃ ai nostri borghi e rafforzare l'identitÃ delle comunitÃ . Ãˆ una visione che punta a una crescita duratura del territorio."

Il consigliere regionale evidenzia inoltre il valore della programmazione condivisa e della collaborazione con gli enti locali e il mondo dell'associazionismo.

"Confidiamo nella capacitÃ del territorio di rispondere con progettualitÃ innovative e di qualitÃ . Vogliamo costruire un calendario di iniziative che coinvolga l'intero Molise, favorisca la destagionalizzazione dei flussi turistici e offra ai visitatori esperienze autentiche. Il patrimonio culturale Ã¨ una delle nostre risorse piÃ¹ preziose e abbiamo il dovere di trasformarlo in un motore di sviluppo, occupazione e promozione della nostra regione."



La proroga al 7 agosto conferma la volontÃ della Regione Molise di favorire la massima partecipazione al bando, offrendo agli operatori il tempo necessario per elaborare proposte efficaci e pienamente coerenti con le finalitÃ della misura.

Il bando "Turismo Ã¨ Cultura" si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del Molise, con l'obiettivo di rafforzare l'offerta turistica regionale, sostenere il sistema culturale e promuovere uno sviluppo diffuso e sostenibile dei territori.

