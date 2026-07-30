SanitÃ  molisana, Castrataro al fianco degli infermieri: Â«Servono risposte e chiarezza sulla gestione ASREMÂ»

Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, ha espresso la propria vicinanza agli infermieri, alle infermiere e a tutti i professionisti sanitari che oggi hanno manifestato davanti alla sede dell'ASREM di Campobasso per denunciare la cronica carenza di personale e le difficoltÃ che ogni giorno mettono a rischio il regolare funzionamento dei servizi sanitari.

Â«Sono scesi in piazza per chiedere l'attenzione che meritano, stanchi di dover sostenere il peso di una situazione ormai non piÃ¹ sostenibileÂ», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come la questione rappresenti una prioritÃ da portare con forza anche all'attenzione della Conferenza dei Sindaci.

Per Castrataro, l'efficienza del sistema sanitario regionale dipende innanzitutto dal personale che opera quotidianamente negli ospedali e nei servizi territoriali. Medici, infermieri e operatori sanitari, ha evidenziato, continuano a garantire assistenza ai cittadini nonostante condizioni di lavoro sempre piÃ¹ complesse, aggravate dalla mancanza di organico.

L'intervento del sindaco arriva inoltre all'indomani della decisione della Giunta regionale di prorogare per altri due anni l'incarico del Direttore Generale dell'ASREM, una scelta che, secondo Castrataro, richiede un'attenta verifica dei criteri adottati per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

In particolare, il sindaco pone l'accento sulla necessitÃ di fare piena luce sui risultati ottenuti sotto il profilo economico-finanziario, considerando l'ulteriore incremento del debito accumulato dall'Azienda sanitaria negli ultimi anni.

Â«Su questi aspetti Ã¨ indispensabile garantire la massima trasparenzaÂ», sostiene Castrataro, secondo cui restano ancora molti interrogativi sulla gestione delle nomine ai vertici dell'ASREM. Una richiesta di chiarezza che si affianca all'appello affinchÃ© vengano adottati interventi concreti per rafforzare il personale sanitario e assicurare ai cittadini un servizio all'altezza delle esigenze del territorio.