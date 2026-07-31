SanitÃ , Greco: "Bloccare la nomina di Di Santo, conferma al buio tra debiti e obiettivi ignorati"

Da sabato 1Â° agosto a lunedÃ¬ 31 agosto 2026 la Asl Lanciano Vasto Chieti attiva a Vasto Marina il servizio di assistenza di medicina generale per i turisti non residenti. Lâ€™ambulatorio sarÃ attivo nei locali dellâ€™ex mercato ittico, sul lungomare Cordella.

Un medico sarÃ presente dal martedÃ¬ alla domenica, dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 17.30. Il servizio offre visite ambulatoriali e domiciliari alle persone che, durante il soggiorno, hanno bisogno di una prestazione di medicina generale.

Â«Con lâ€™apertura dellâ€™ambulatorio di Vasto Marina completiamo il rafforzamento dellâ€™assistenza sanitaria predisposto per lâ€™estate lungo la costa, dove lâ€™aumento delle presenze richiede servizi aggiuntivi e vicini ai luoghi di vacanza â€“ sottolinea il direttore generale della Asl, Mauro Palmieri â€“. La medicina turistica offre una risposta ai bisogni sanitari di base dei visitatori e si integra con la rete del 118 e con la continuitÃ assistenziale, senza sovrapporsi alle loro funzioni. Lâ€™obiettivo Ã¨ indirizzare ogni necessitÃ verso il servizio appropriato e assicurare una presenza concreta nel periodo di maggiore affluenzaÂ».

Le prestazioni sono a pagamento secondo le tariffe previste dalla normativa nazionale: 20 euro per la visita ambulatoriale e 35 euro per quella domiciliare. Il versamento puÃ² essere effettuato alle casse Cup oppure tramite bollettino di conto corrente.

Sono gratuite le prestazioni rese nei casi di emergenza e urgenza riconosciuti dal medico e le prescrizioni di farmaci salvavita.

Lâ€™ambulatorio Ã¨ riservato ai turisti non residenti. Restano a disposizione per tutti il servizio di continuitÃ assistenziale in via Marco Polo 51/A (telefono 116117), destinato ai problemi sanitari non differibili negli orari di competenza, e gli altri servizi offerti nella Casa di comunitÃ di Vasto, nonchÃ© la rete dellâ€™emergenza sanitaria 118.



