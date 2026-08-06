Pietrabbondante, questa sera il concerto dei Nomadi in piazza Vittorio Veneto

L'attesa Ã¨ finita. Questa sera, giovedÃ¬ 6 agosto, Pietrabbondante ospiterÃ uno degli appuntamenti musicali piÃ¹ attesi dell'estate: il concerto dei Nomadi, storica band della musica italiana, pronta a regalare al pubblico una serata all'insegna dei grandi successi che da decenni accompagnano intere generazioni.

L'evento, promosso e organizzato dall'associazione "Pietrabbondante nel cuore", rientra nel programma estivo dedicato alla valorizzazione del territorio e promette di richiamare numerosi spettatori da tutto il Molise e dalle regioni limitrofe.

Il concerto si terrÃ in piazza Vittorio Veneto con inizio previsto alle 21.30. L'ingresso Ã¨ gratuito, offrendo cosÃ¬ a residenti e visitatori l'opportunitÃ di assistere a uno spettacolo dal vivo senza alcun costo.

La serata sarÃ l'occasione per ascoltare alcuni dei brani piÃ¹ amati del repertorio dei Nomadi, in un'atmosfera che si preannuncia coinvolgente e capace di unire appassionati di tutte le etÃ .

Gli organizzatori invitano il pubblico a raggiungere la piazza con un po' di anticipo per agevolare l'afflusso e vivere al meglio uno degli eventi di punta dell'estate pietrabbondantese.