Cambio al vertice del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Campobasso

Nella mattinata odierna, presso la Caserma “M.O.V.M. Finanziere Antonio ZARA” di Campobasso, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento, nella carica di Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Campobasso, tra il Colonnello Francalberto Di Rubbo, cedente, e il Colonnello Gabriele Sebaste, subentrante. All’evento, svoltosi alla presenza del Comandante Regionale Molise della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Danilo Petrucelli, hanno partecipato i Comandanti dei Reparti ed una Rappresentanza di Personale delle Fiamme Gialle della Provincia di Campobasso.

Nel corso della cerimonia, il Colonnello Francalberto Di Rubbo, che andrà ad assumere l’incarico di Comandante del Centro di Addestramento di Campobasso, ha rivolto espressioni di vivo apprezzamento nei confronti del Personale per la professionalità e l’impegno dimostrati nell’espletamento delle specifiche attività di servizio. Dopo tre anni di permanenza, al Colonnello Francalberto Di Rubbo succede nell’incarico di Comandante Provinciale di Campobasso il Colonnello Gabriele Sebaste, di origini pugliesi e proveniente dal Comando Provinciale di Ferrara. II Colonnello Gabriele Sebaste durante il suo intervento ha invece assicurato impegno e collaborazione costante con le altre Istituzioni del territorio al fine di garantire continuità nell’attività delle Fiamme Gialle campobassane, quale presidio di legalità economico finanziaria a tutela dei cittadini e delle imprese della provincia che operano nel rispetto delle regole. Al termine della cerimonia il Comandante Regionale Molise, Generale di Brigata Danilo Petrucelli, ha espresso il suo ringraziamento al Colonnello Francalberto Di Rubbo per l’attività svolta e per la costante ed oculata azione di comando, ed ha formulato i migliori auspici al Colonnello Gabriele Sebaste per l’assunzione del nuovo incarico.